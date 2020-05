Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Diebstahl Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Gelände des Kindergartens an der Straße Am Postamt haben sich unbekannte Diebe aufgehalten. Die Täter müssen dort in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17.00 Uhr, und Dienstagmorgen (12.05.2020), 06.10 Uhr, gewesen sein. Auf dem Areal brachen sie vier Gartenhütten auf und entwendeten daraus verschiedene Gegenstände. Zur Beute gehören Spielzeuge, Werkzeuge und auch ein Rasenmäher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Einbruch in die Garagen oder zum Verbleib des Diebesgutes bitte unter Telefon 05451/591-4315.

