Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Nachtrag zum Verkehrsunfall Tödlicher Verkehrsunfall

Emsdetten (ots)

Bei dem Verkehrsunfall auf der Dettener Straße (K 56) ist ein 22-jähriger Autofahrer aus Saerbeck so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem schweren Verkehrsunfall aufgenommen. An der Unfallstelle wurden zahlreiche Spuren gesichert. Das Unfallauto wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war längere Zeit, bis um 08.45 Uhr, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Den Ermittlungen zufolge war der 22-Jährige gegen 06.00 Uhr auf der Dettener Straße in Richtung Emsdetten gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der nach rechts auf den Grünstreifen. Dort kollidierte er mit einem Baum. Danach wurde PKW auf ein Feld geschleudert, wo er im Frontbereich zu brennen begann. Zur Hilfe eilende Zeugen bargen den Verunglückten unmittelbar aus dem stark beschädigten Wagen. Der PKW brannte vollkommen aus.

Wiederholung der Erstmeldung: Am heutigen Morgen kam es gegen 06:05 Uhr in Emsdetten auf der Dettener Straße, zwischen den Straßen Sandhügel und Saerbecker Weg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Polizei und Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Einsatzort. Die Dettener Straße ist gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen zur Zeit an der Unfallstelle. Es wird nachberichtet.

