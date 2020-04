Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Mülleimer

Ludwigshafen (ots)

Am 21.04.2020, gegen 13:20 Uhr, brannte am Busbahnhof Ludwigshafen in der Lorientallee ein Mülleimer. Er wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde der Mülleimer zerstört. Wie genau es zu dem Brand des Mülleimers kam, konnte bisher nicht geklärt werden.

Wer etwas gesehen hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell