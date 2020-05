Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzte

Nordwalde (ots)

Auf der Grevener Straße ist am Dienstagmittag (12.05.2020) ein 66-jähriger Autofahrer verunglückt. Um kurz nach 12.00 befuhr der Grevener die Landstraße von Nordwalde in Richtung Greven. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei einen Leitpfosten und kam mit seinem Pkw im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Der 66-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am PKW VW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

