Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Radfahrer mit zwei Promille am Vormittag in Stralsund gestoppt

Stralsund (ots)

Am 28.01.2020 kontrollierten Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund gegen 10:20 Uhr in der Karl-Marx-Straße einen Radfahrer. Der 58-jährige Mann aus der Hansestadt war sichtlich alkoholisiert. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,01 Promille. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus in Stralsund eine Blutprobe.

Der Radfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

