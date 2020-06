Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Großkontrolle gegen die Poserszene

Bei einer groß angelegten Kontrolle hat die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg am Freitagabend 30 Fahrzeuge im Bereich der Heilbronner Austraße kontrolliert. Für die Fahrer eines BMW 320, eines BMW 335 und eines Fiat 500 Abarth, hieß es nach der Kontrolle Fahrtende. Erhebliche technische Mängel an den Fahrzeugen führten zu deren Sicherstellung. Alle drei Pkw werden am Samstagmorgen einem Gutachter vorgestellt. An weiteren sieben Autos erlosch die Betriebserlaubnis wegen technischer Mängel oder wegen des Geräuschverhaltens. Erfreulich aus polizeilicher Sicht war die hohe Anzahl von überprüften Fahrzeugen die keine Mängel aufwiesen, obwohl sie technische Veränderungen hatten.

