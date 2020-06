Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 19.06.2020, Stand 20.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Gemarkung Limbach: PKW mehrfach überschlagen - Zeugenaufruf

Leicht verletzt wurde die Fahrerin eines PKW Citroen bei einem Verkehrsunfall um 18.35 Uhr auf der K 3924 kurz vor Limbach. Die 52-Jährige fuhr von Trienz in Richtung Limbach und kam vermutlich alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich im angrenzenden Ackerfeld mehrfach. Die Fahrerin konnte bis zum Eintreffen weiterer hinzukommender Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug selbständig verlassen. Nach ihrer Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Im Einsatz befanden sich ein Notarztwagen, ein Rettungswagen, zwei Helfer vor Ort sowie von der Feuerwehr neun Mann mit zwei Fahrzeugen. Zeugen, die zum Unfallhergang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Hohenlohekreis

Öhringen: Fußgänger von PKW erfasst

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde ein 21-Fußgänger nach einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße um 19.45 Uhr. Der 21-Jährige war zuvor als Beifahrer in einem LKW mit Anhänger unterwegs. Der 38-jährige Fahrer des LKW hielt auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in ortsauswärtiger Fahrtrichtung an, um den Beifahrer aussteigen zu lassen. Der 21-Jährige überquerte danach vor dem LKW die Heilbronner Straße in Richtung ARAL-Tankstelle. Dabei wurde er nach dem Passieren des LKW von einem auf dem linken Fahrstreifen heranfahrenden PKW VW Bus erfasst und nach rechts an den Fahrbahnrand geschleudert. Die 37-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand ein Schaden von ca. 2 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Sachverständigengutachten angeordnet.

