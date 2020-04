Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch in Wohnhaus

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:34 Uhr in die Voerder Straße alarmiert. In einem dortigen Wohnhaus hatten Anwohner Gasgeruch wahrgenommen und vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits das Gebäude verlassen.

Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert und Messungen durchgeführt. Während dieser Maßnahmen haben weitere Einsatzkräfte einen Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut.

In Zusammenarbeit mit dem Energieversorger konnte eine Undichtigkeit an einer Gasleitung festgestellt werden. Die Gaszufuhr wurde seitens des Energieversorgers abgeschiebert. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnte das Gebäude der Eigentümerin übergeben werden. Der Einsatz für die 30 eingesetzten Kräfte endete um 15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell