Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer schwer verletzt

Landstuhl (ots)

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Dienstagabend auf der L470/ Höhe der Radar-Station ein 39-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine. Dabei kam er von der Straße ab, fuhr dann noch etwa 100 Meter im Straßengraben bis er letztlich auf einen Hang prallte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.

