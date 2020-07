Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 160 Heuballen verbrannt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Etwa 160 Heuballen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einem Feld an der St.-Wendeler-Straße in Brand geraten. Auch ein dort abgestellter Anhänger wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit ist die Ursache noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.|pilan

