Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck; Altendorfer Tor Ecke Beverstraße; 18.05.2020; 11:45h

EINBECK ( Fi ) -

Der 38 jährige Geschädigte aus Einbeck befuhr mit seinem Rennrad die o.g. Fahrbahn und wollte an einer Ampel geradeaus fahren. Ein in selber Richtung hinter ihm fahrender Pkw überholte und bog vor ihm rechts ab. Der Ggeschädigte musste hierbei so stark abbremsen, dass er stürzte. Der Pkw fuhr weiter ohne anzuhalten. Der Geschädigte verletzte sich hierbei leicht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell