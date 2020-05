Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Einbeck (ots)

13.05.2020; 22:00h bis 14.05.2020; 09:00h - Einbeck Grimsehlstraße

EINBECK ( Fi ) -

Versuchter Eunbruch in eine Stadtvilla, in die dort angegliederte Praxis und Anwaltskanzlei, hierbei versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dies schlug jedoch fehl.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei melden.

