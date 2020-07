Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Abend kam in dem Stegwooger Weg ein 82-Jähriger Mann mit seinem E-Bike zu Fall. Dieser befuhr mit seinem E-Bike die leicht abschüssige Strecke und wollte auf den Glan-Blies-Weg einfahren. Hierbei rutsche offensichtlich ein Fahrradschloss vom Gepäckträger zwischen das Schutzblech und den Reifen, wodurch das Hinterrad blockierte. Dadurch kam der 82-Jährige zu Fall und stürzte zu Boden. Kurz nach dem Unfall kamen Passanten an die Unfallstelle und versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den 82-Jährigen Mann. Aufgrund des Sturzes verletzte sich der Mann im Bereich des Kopfes, sowie an Beinen und Armen, weshalb er anschließend in die Uniklinik nach Homburg verbracht wurde. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel



Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell