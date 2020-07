POL-PDKL: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am gestrigen Abend kam es an der Kreuzung Fritz-Wunderlich Straße / Haischbachstraße zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Der 39-Jähriger Fahrzeugführer wollte an der Kreuzung mit seinem Ford Transit, nach links in die Haischbachstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta, welcher in Richtung Ruthweiler unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten erklärten, dass die dortige Ampelanlage für ihre Fahrspur noch nicht auf Rot gesprungen sei, weshalb beide in die Kreuzung einfuhren. Ein technischer Defekt an der Ampelanlage konnte vor Ort ausgeschlossen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8000,-EUR.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, bittet die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de sich zu melden.|pikus

