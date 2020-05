Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Falsche Polizeibeamte in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 21.05.2020 versuchten unbekannte Täte erneut mit der Masche des falschen Polizeibeamten an das Geld vorwiegend älterer Menschen zu kommen. 28 dieser Versuche wurden der Koblenzer Polizei alleine am "Vatertag" gemeldet. (Die Zahl sämtlicher Anrufe dürfte jedoch diese Zahl um ein Vielfaches übersteigen) In den vorgenannten Fällen versuchten die Tatverdächtigen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, die Geschädigten mit der üblichen Einbruchsmasche am Telefon in ein Gespräch zu verwickeln. Die Senioren erkannten diese üble Masche, beendeten die Gespräche und verständigten die Polizei.

Weitere Tipps der Polizei:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen - Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen!

Nützliche Präventionstipps sowie den Videoclip finden Sie auch auf unserer Homepage https://s.rlp.de/koblenz

