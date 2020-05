Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schaufensterscheibe im Kleinschmittsgäßchen eingetreten

Koblenz (ots)

Am Montag, 18.05.2020, wurde der Koblenzer Polizei um 20.20 Uhr eine Sachbeschädigung durch vier männliche Täter im Kleinschmittsgäßchen gemeldet. Die Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, waren dort in Richtung Forum unterwegs. Ein junger Mann aus dieser Gruppe trat dann unvermittelt eine große Schaufensterscheibe an einer Glasschleiferei ein. Einer dieser Personen hatte eine sehr auffällige Frisur, er hatte einen sogenannten "Wuschelkopf". Eine weitere Person trug ein auffallend rotes T-Shirt mit blauem Streifen. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261-1030, entgegen.

