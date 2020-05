Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand einer Altpapiertonne an der Liebfrauenkirche

Koblenz (ots)

Am 19.05.2020 gegen 00:35 kam es zu einem Brand von Altpapier an der Liebfrauenkirche in Koblenz. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr Koblenz schnell gelöscht werden. Durch den Brand des Altpapiers kam es zu einer Beschädigung einer grauen Restmülltonne sowie eines fest installierten Abfalleimers aus Metall. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Des Weiteren kam ein Fahrrad, welches unmittelbar neben dem Altpapier abgestellt war, zu schaden. An besagtem Fahrrad schmolz das Vorderrad. Der Eigentümer des Rades sowie Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell