POL-PPKO: Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach dem bewaffneten Raubüberfall in Kaltenengers am 18.05.2020

Koblenz (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Kripo Koblenz nach dem Überfall auf den Netto-Markt in Kaltenengers am 18.05.2020 verzeichnen. Im Zuge der Ermittlungen wurde wenige Stunden nach der Tat ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an.

