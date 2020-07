Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Meisenheim/Lauterecken (ots)

Am Freitagabend wurden durch die Polizeiinspektion Lauterecken aufgrund der Kontrolle zweier Fahrer unter Drogeneinfluss Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Rathausgasse in Meisenheim wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Mofas einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urin-Test bestätigte die Vermutung. Später am Abend traf es in Lauterecken einen 18-jährigen Autofahrer. Dieser wurde in der Saarbrücker Straße von den Polizeibeamten kontrolliert. Auch hierbei wurden während der Maßnahme Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Ihnen drohen nun Bußgelder und Fahrverbote.

