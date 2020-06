Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Exhibitionist mit Mountainbike unterwegs - Wer sah den Einbrecher? - Mitarbeiter einer Telefongesellschaft waren Trickdiebe

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Exhibitionist mit Mountainbike unterwegs - Rodgau

(mm) Ein Fahrradfahrer mit Helm, Bluejeans und mit einem grünen T-Shirt bekleidet, entpuppte sich am Montagnachmittag als Exhibitionist. Der junge Mann, der einen leichten Bartansatz und extrem weiche Gesichtszüge hatte, war gegen 16.15 Uhr zwei Mädchen, die ebenfalls auf Fahrrädern unterwegs waren, im Bereich der Karl-Sattler Straße in Weiskirchen begegnet. Beim Vorbeifahren habe der auffallend kindlich bekleidete Biker an seinem entblößten Glied manipuliert. Ohne etwas zu sagen, schaute er den 13-jährigen Mädels intensiv in die Augen und radelte dabei weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

2. 83-Jährige verhindert Taschendiebstahl - Rodgau/Rollwald

(ms) Einer 83-jährigen Dame gelang es am Montagmittag im Stadtteil Rollwald, im Rosenring, einen Taschendiebstahl zu verhindern. Die bislang unbekannte Täterin verwickelte die Dame in ein Gespräch und griff ihr im Zuge dessen in die Handtasche. Dies bemerkte die aufgeweckte Dame prompt und konnte verhindern, dass die Taschendiebin ihr etwas aus der Tasche stehlen konnte. Die Diebin entkam; sie wird wie folgt beschrieben: zirka 20 Jahre, etwa 1,70 Meter, dünne Statur, dunkle Haare, dunkle Augen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter 069/8098-1234 zu melden.

3. Wer sah den Einbrecher? - Rödermark/Waldacker (as) Die Polizei sucht nach einem Einbruch, der sich am Sonntagmorgen ereignete, Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte gegen 3 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Jägerstraße (10er Hausnummern) auf und gelangte so in die Wohnung. Anschließend entwendete er mehrere Gegenstände aus verschiedenen Behältnissen. Von den Geräuschen wurde die Bewohnerin geweckt. Beim Erblicken der Frau flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Hyundai angefahren und geflüchtet - Zeugensuche - Neu-Isenburg

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag ereignete, Zeugen. Ein 71-Jähriger hatte seinen silbernen Hyundai i20 in der Brunnenstraße 48 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen 15 und 16.30 Uhr soll nach Zeugenangaben ein weißer Transporter das Auto des 71-Jährigen beim Rangieren gerammt haben. Ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern und ohne seinen weiteren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, sei er dann geflüchtet. Durch den Zusammenstoß wurde der Hyundai am Kotflügel und im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Alkohol am Steuer... - Dietzenbach

(mm) Bei einer gemeinsam durchgeführten Kontrolle von Beamten der Polizeistationen Dietzenbach und Langen in der Nacht von Montag auf Dienstag, fiel ein Autofahrer besonders auf. Der 32-Jährige wurde im Bereich der Velizystraße/Frankfurter Straße kurz vor 1 Uhr angehalten. Weil die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Rödermarker feststellten, ließen sie ihn in ein Atemalkoholtestgerät pusten. Es wurde ein Wert von über 1,7 Promille angezeigt. Dem Audi-Fahrer wurde somit die Weiterfahrt untersagt. Er musste zwecks einer Blutentnahme mit zur Wache kommen. Dies war allerdings nicht der alleinige Grund. Man fand bei ihm auch noch eine fünfstellige Summe Bargeld und fast 100 Packungen verschreibungspflichtiger Potenz fördernder Arzneimittel. Sowohl das Geld als auch die Medikamente wurden sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss fertigten die Beamten auch eine Strafanzeige wegen Verdachts der Geldwäsche und dem Verdacht mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu handeln.

Bereich Main-Kinzig

1. Mehr als 10 Anrufe von falschen Polizeibeamten - Main-Kinzig-Kreis

(neu) Nach wie vor versuchen Trickbetrüger im Main-Kinzig-Kreis, an das Geld oder andere Wertsachen von meist älteren Mitbürgern heranzukommen, in dem sie sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Den Schwerpunkt bildete dieses Mal Nidderau, aber auch in Hanau, Bruchköbel und Maintal wurden entsprechende Vorfälle gemeldet. Erfahrungsgemäß werden nicht alle Straftaten angezeigt, so dass zudem mit einer Dunkelziffer gerechnet werden muss. Bislang lässt sich zum Glück feststellen, dass die Ganoven in keinem der angezeigten Fälle zum Erfolg kamen und ihnen tatsächlich Geld übergeben wurde. Insofern dürften die umfangreichen Präventionsmaßnahmen der Polizei greifen und eine entsprechende Wirkung zeigen. Gleichwohl gilt es, auch weiterhin wachsam zu sein, um sein Vermögen zu schützen. Da sich die Vorfälle im Main-Kinzig-Kreis in den letzten Tagen häuften, muss wohl mit weiteren Anrufen von Trickbetrügern gerechnet werden.

2. Wer fuhr den Toyota Auris auf dem Supermarktparkplatz an? - Bad Orb

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 10.10 Uhr hatte eine 65-Jährige ihren bronzefarbenen Toyota Auris in der Gewerbestraße 16 auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktplatzes abgestellt. Als sie gegen 10.45 Uhr wieder an ihr Auto zurückkam, stellte sie an der vorderen rechten Stoßstange einen Schaden fest. Vermutlich hatte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken aus der rechten Parklücke neben dem Toyota selbigen touchiert und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Am Toyota der Frau wurde blauer Lack gefunden, weshalb die Beamten davon ausgehen, dass der Unfallverursacher ein blaues Fahrzeug fuhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0.

3. Mitarbeiter einer Telefongesellschaft waren Trickdiebe - Maintal

(ms) Opfer einer besonders dreisten Art des Trickdiebstahls wurde ein älteres Ehepaar aus der Goethestraße in Bischofsheim. Zwei bislang unbekannte Männer gaben sich an der Haustür als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus. Unter dem Vorwand Stromleitungen im gesamten Haus überprüfen zu müssen, gelangten sie in sämtliche Räume. Bei dem "Rundgang" lenkte einer der beiden das Ehepaar immer wieder ab, sodass der andere unbemerkt nach Wertgegenständen suchen konnte. Nachdem die Täter berichteten, vorerst fertig mit ihrer "Arbeit" zu sein, verließen sie das Haus wieder. Später fiel den Senioren auf, dass ihnen Schmuck im Wert von zirka 500 Euro gestohlen wurde und verständigten umgehend die Polizei. Ein Täter war 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte mittelblonde kurze Haare, keinen Bart und einen hellen Teint. Er trug ein hellblaues T-Shirt, eine blaue Jeans und ein Umhängeband mit vermutlich gefälschtem Ausweis einer Telefongesellschaft. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der Komplize war zirka 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig. Er hatte dunkle kurze Haare und einen gebräunten Teint. Er trug schwarze Kleidung und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch. Die Polizei rät dringend, keine fremden Personen ins Haus zu lassen. Mitarbeitern von Firmen sollte der Zutritt nur nach telefonischer Terminvereinbarung, unter zusätzlichem Vorzeigen eines Mitarbeiterausweises und unter Beaufsichtigung gewährt werden. Zeugen des Vorfalls bittet die Polizei, sich unter 06181/100-123 zu melden.

Offenbach, 09.06.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

