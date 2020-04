Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Brand einer Stallung - Abschlussmeldung

Vreden (ots)

Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Kuhstall an der o.a. Örtlichkeit in Vollbrand. In der Stallung verendeten 44 Bullen und ein Esel. Ein im Gebäude befindlicher Traktor wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 400.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

