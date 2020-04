Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Frau verstirbt nach Sturz mit Krankenfahrstuhl

Ahaus (ots)

Mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl in den Grünstreifen geraten ist eine 85-Jährige am Mittwoch (01.04.2020) in Ahaus-Ottenstein. Wie die Polizei erst am Freitag erfuhr, war die Ahauserin gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg der Kettlerstraße unterwegs gewesen. Zwischen der Pastorsmoote und dem Ölbach geriet sie an dem Grünstreifen in die Schräglage und kippte. Die Ahauserin stürzte zu Boden. Die Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Nach Ermittlungen der Polizei verstarb sie am Freitag infolge der Unfallverletzungen.

