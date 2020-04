Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Borken (ots)

Eine Fingerspur führt die Ermittler zum Erfolg: Aufklären konnte die Kripo jetzt einen versuchten Einbruchdiebstahl in Borken. Wie berichtet, war es dazu zwischen dem 10.01.2020 und 15.01.2020 am Dülmener Weg gekommen. Die Auswertung aller Spuren brachte nun den entscheidenden Treffer: Als Tatverdächtiger gilt ein 24-jähriger Borkener, der bereits wegen Einbruchsdelikten in der JVA Münster einsitzt.

