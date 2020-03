Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Mitarbeiter löschen Flammen

Am Dienstag brannte es in einer Firma in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Gegen 4 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu der Firma in Eberhardzell aus. In einer Firma waren Arbeiter an einer Maschine beschäftigt. Dabei entstanden Flammen. Die Angestellten löschten den Brand schnell. Dennoch kamen die Feuerwehren aus Eberhardzell und Biberach. Sie löschten Glutnester und lüfteten das Gebäude. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

