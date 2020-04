Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Alkoholisiert mit Auto verunfallt

Heek (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein Auto, dass an der Ahauser Landstraße in Richtung Ahaus rechts auf den Fahrradweg auf der Seite lag. Zwei 27 Jahre alte Männer standen an dem Wagen. Sie erkundigte sich bei den Männern, ob sich jemand verletzt habe und verständigte die Polizei. Einer der beiden flüchtete plötzlich zu Fuß von der Unfallstelle. Polizeibeamten trafen ihn in der Nähe an und brachten ihn zurück zum Unfallort. Den Spuren nach zu urteilen, ist der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die rechte Seite gekippt. Dadurch erlitt ein 27-Jähriger leichte Verletzungen. Nach Angaben der alkoholisierten Männer will keiner von ihnen gefahren sein. Ein Arzt entnahm beiden Blut, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Ermittlungen zur Klärung des Verursachers des Unfalls dauern an. Die Beamten stellten das Auto und die Oberbekleidung der 27-Jährigen sicher. Da einer von den Männern über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde eine Sicherheit in Bargeld erhoben. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 12.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer machen kann, möge sich bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus wenden. Tel (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell