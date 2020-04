Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Brand einer Stallung

Vreden (ots)

Zurzeit sind Polizei und Feuerwehr bei einem Brand an der Straße Ellewick in Vreden im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen brennt eine Stallung in voller Ausdehnung. Es wird nachberichtet.

