Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verberg: Radfahrer sorgt für Notbremsung von Linienbus - Ein Mann leicht verletzt - Polizei sucht Zeuge

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (22. März 2020) hat sich ein Fahrgast in einem Linienbus leicht verletzt, nachdem der Busfahrer eine Notbremsung einleiten musste. Ein Radfahrer hatte den Weg gekreuzt.

Gegen 16:25 Uhr fuhr der Bus von der Haltestelle Heyenbaumstraße in Richtung Heideckstraße, als plötzlich ein Radfahrer von einem Feldweg kommend die Straße querte. Der 53-jährige Busfahrer leitete eine Notbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte ein 49-jährige Fahrgast und wurde dadurch leicht verletzt. Er konnte nach kurzer Behandlung im Krankenwagen wieder entlassen werden.

Der Radfahrer und seine Begleiterin haben vermutlich nicht mitbekommen, dass sich ein Mann bei der Notbremsung verletzt hatte. Sie setzten ihren Weg fort.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen älteren Mann handeln. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Die Begleiterin konnte nicht beschrieben werden.

Die Polizei sucht nach den beiden Radfahrern aber auch weitere Zeugen können sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei Krefeld wenden. (175)

