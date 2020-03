Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtragsmeldung zum bewaffneten Raubüberfall auf einen Baumarkt - neue Hinweise auf Fluchtfahrzeug

Krefeld (ots)

Die Polizei fahndet weiterhin nach den beiden Männern, die am 10. März 2020 einen Geldtransporter an einem Baumarkt an der Mevissenstraße überfallen haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4545602

Nunmehr gibt es neue Hinweise auf das Fahrzeug, mit dem die Täter geflüchtet sind, nachdem sie ein Auto am Schroersdyk in Brand gesetzt hatten.

Ein Zeuge hat in der Nähe einen Pkw in Kastenform gesehen, dessen hintere Seitenscheiben sowie Heckscheibe abgedunkelt waren. Bei der Marke des Autos könnte es sich um einen Citroen Berlingo oder einen Skoda handeln. Mit Sicherheit hatte das Auto Stahlfelgen, die für eine Winterbereifung sprechen.

Das Auto hatte eine dunkle Anthrazitfarbe mit Tendenz zu Schwarz. Das Fahrzeug fiel dem Zeugen auf, als es mit hoher Geschwindigkeit über den Schroersdyk in Richtung Langendyk fuhr.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise, beispielsweise von Anwohnern oder aus Autowerkstätten, denen eine solche Kombination aufgefallen ist. Hinweise bitte an 02151/6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (174)

