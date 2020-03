Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagmittag (22. März 2020) hat die Polizei einen Einbruch an der Oberbruchstraße registriert. Unbekannte hebelten in der Zeit vor 14:50 Uhr die rückwärtige Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie nahezu jeden Raum und flüchteten mit Schmuck und elektronischen Geräten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (172)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell