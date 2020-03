Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld - Zwei versuchte Geschäftseinbrüche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

1. In der Zeit vom 20.-21.03.2020, von 23.00 - 10.00 Uhr versuchten Unbekannte sich durch Hebeln Zugang zu einer Gaststätte im Verlauf der Lensenstraße zu verschaffen. Nachdem man nicht in die Räumlichkeiten gelangen konnte, entfernten sich die Einbrecher.

2. Am 21.03.2020, gegen 04.40 Uhr versuchten Unbekannte in einen Kiosk an der Kölner Straße in der Nähe der Thywissenstraße einzubrechen. Es blieb beim Versuch und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen bzw. Personen beobachtet haben und weitergehende Angaben zur Sache machen können werden gebeten sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden (171)

