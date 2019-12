POL-GT: Einbruch in Realschule - Polizei sucht Zeugen

Polizei Gütersloh

Einbruch in Realschule - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh

Steinhagen (MK) - In der Sonntagnacht (01.12., 04.48 Uhr) brachen unbekannte Täter in das Sekretariat der Realschule am Laukshof ein.

Die Einbrecher schlugen hierfür das Fenster des Sekretariats ein und durchsuchten Schränke und Schreibtische. In weitere Räumlichkeiten der Schule gelangten sie nicht, da sämtliche Türen verschlossen waren.

Der Einbruch löste einen Alarm aus. Den Tätern gelang es vor dem Eintreffen der Polizeibeamten zu flüchten.

Nach ersten Erkenntnissen können zum möglichen Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an dem Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

