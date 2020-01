Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Konstanz (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum von Sonntagvormittag bis Montagnachmittag in der Straße "In der Gebhardsösch" ereignete. Der Lenker eines unbekannten, vermutlich grün lackierten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere linke Fahrzeugseite eines in dieser Straße geparkten, grau lackierten Daimler-Chrysler Voyager mit Konstanzer Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Weitere Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Vormittag des Silvestertages gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gottlieber Straße im Stadtteil Paradies ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß zur Tatzeit vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf diesem Parkplatz vor dem Lebensmittelgeschäft stehenden, schwarz lackierten Mercedes-Benz S-Klasse mit Konstanzer Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an einen Fahrradfahrer, den die Geschädigte noch auf dem Parkplatz sah und der den Unfallhergang beobachtet haben könnte.

