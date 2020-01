Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Feuerwerk setzt Balkon im Seniorenheim in Brand (01.01.20)

Radolfzell (ots)

Dass eine Feuerwerkbatterie nicht ungefährlich sein kann, musste leidvoll ein Bewohner eines Seniorenheims in Radolfzell in der Silvesternacht hinnehmen. Kurz nach Mitternacht entzündete nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der 76-Jährige das Mehrfachfeuerwerk auf seinem Balkon im dritten Obergeschoss, worauf sich die Funken der Pyrotechnik auf einen danebenstehenden Recycling-Sack ausbreiteten. Dieser wiederum setzte die Hausfassade in Brand. Hausbewohner konnten jedoch das Ausbreiten der Flammen verhindern, so dass die Feuerwehr nach einer Untersuchung der Brandstelle nur noch die verrauchten Räume entlüften musste. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

