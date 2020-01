Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: BMW überschlägt sich wegen Glätte (30.12.19)

Engen (Weiterdingen) (ots)

Auf der Landstraße zwischen Weiterdingen und Welschingen ist am frühen Montagabend eine 45-jährige Autofahrerin aufgrund einer tückisch glatten Fahrbahn verunglückt. Die Frau kam mit ihrem BMW in einer abschüssigen Rechtskurve von der Fahrbahn worauf sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen musste die Unglücksfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Notarzt und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Engen mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Am BMW entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell