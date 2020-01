Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Öffentlichkeitsfahndung nach 27-jährigem Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln

Rottweil / Bisingen (ots)

Die Kriminalpolizei Rottweil sucht nach dem 27-jährigen türkischen Staatsangehörigen Eren Bahar, der im dringenden Verdacht steht, im Bereich Bisingen (Zollernalbkreis) an einem umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang wurde Anfang Dezember in einer Lagerhalle eine größere Menge Marihuana sichergestellt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten, der sich seiner Festnahme durch Flucht entzogen hat, geführt. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurde durch das Amtsgericht Hechingen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Eren Bahar ist 178 cm groß, schlank, hat schwarze, kurze Haare und braune Augen.

Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Weitere Infos sowie das Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bisingen-betaeubungsmittelhandel/

