Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in ein Vereinsheim

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom zweiten Weihnachtsfeiertag bis Montag, 30.12.2019 gewaltsam in ein Vereinsheim in der Dettinger Straße in Wollmatingen ein und entwendeten mehrere Kästen Bier und weitere alkoholische Getränke. Am Vereinsheim entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Transport des Diebesgutes ein Fahrzeug einsetzten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die genaue Tatzeit, die Tatverdächtigen oder ein benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell