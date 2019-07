Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 40 Tage wegen Betrugs - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Koblenz (ots)

Eine mit Haftbefehl gesuchte Deutsche wurde am Samstagabend von der Fahndungsgruppe der Bundespolizei im Hauptbahnhof Koblenz verhaftet. Aufgrund Betrugs war die 33-Jährige vom Amtsgericht Stuttgart zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Den haftbefreienden Betrag konnte sie nicht zahlen, so dass sie nun ihre 40-tägige Strafe in der JVA Koblenz absitzen muss.

