Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau trifft auf Exhibitionist

Lohnweiler (ots)

Bereits am frühen Donnerstagabend nahm ein 36-Jähriger auf einem Feldweg in Lohnweiler sexuelle Handlungen an sich vor. Als sich ihm eine Frau näherte, ließ er nicht von seiner Handlung ab. Die Frau trug den Sachverhalt am darauffolgenden Tag der Polizeiinspektion in Lauterecken vor. Die Personalien des Mannes konnten ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung.

