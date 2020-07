Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankenthal - B9 (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim und der Polizeiinspektion Frankenthal wurden am Montag, den 20.07.2020 gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen-Oggersheim und Frankenthal-Studernheim gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey kurz vor der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim die Kontrolle über ihren Peugeot 206 verloren hat und in die Leitplanke gefahren war. Dadurch wurde die Leitplanke abgerissen. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt; das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund der verteilten Trümmer musste die Gegenfahrbahn kurzzeitig auf einen Fahrstreifen reduziert werden. In Fahrtrichtung Frankenthal-Nord ist die Fahrbahn bis auf Weiteres auf einen Fahrstreifen reduziert, da die Leitplanken durch die Straßenmeisterei Grünstadt gesichert werden müssen. Es entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen.

