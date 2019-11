Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin am Kreisverkehr erfasst

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 19 Jahre alte Radfahrerin am Montag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die 19-jährige war gegen 17.55 Uhr auf dem Radweg an der Fuistingstraße unterwegs. Als die Ahauserin am Kreisverkehr Wessumer Straße/Graeser Straße/Fuistingstraße/Adenauerring die Einmündung der Graeser Straße auf dem bevorrechtigten Radweg querte, erfasste sie ein Wagen: Ein 65-jähriger Ahauser hatte die Graeser Straße stadteinwärts befahren und die Radfahrerin übersehen.

