Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf dem Berliner Platz

Gronau (ots)

Am Samstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Renault Megane auf dem Berliner Platz. Das geparkte Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 11.00 Uhr in einer zur Enscheder Straße gelegen Parkreihe des dortigen Parkplatzes. Auf 800 Euro wird der angerichtete Schaden an der hinteren Stoßstange geschätzt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell