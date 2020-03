Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Ein 40-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Honda auf der South-Kirkby-Straße in Richtung Haßlinghausen. Im Kreuzungsbereich zur Bochumer Straße wollte er nach links auf diese abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des im Geradeausverkehr fahrenden 58-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl der 40-Jährige als auch der 58-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin leicht. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

