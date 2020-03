Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radfahrerin von umfallenden Baum getroffen

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen wurde, gegen 06:30 Uhr, eine 51-jährige Hagenerin durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Die Hagenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Kölner Straße in Richtung Schwelm, als sie durch den umstürzenden Baum erfasst wurde. Die Radfahrerin erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kölner Straße musste für die Beseitigung des Baumes teilweise komplett gesperrt werden. Da der Baum auch eine nahegelegene Stromleitung traf, musste für die Beseitigung eine Spezialfirma gerufen werden. Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet.

