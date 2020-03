Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- E-Bike Fahrer bei Rangiervorgang mit Pkw erfasst

Wetter (ots)

Ein 37-jähriger Hagener fuhr am Montagmittag mit seinem E-Bike auf der Grundschötteler Straße in Richtung Alt-Wetter. Als eine 20-jährige Audi Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Grundschötteler Straße rangierte, geriet sie auf die Fahrbahn des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht.

