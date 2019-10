Polizei Düsseldorf

POL-D: Bundesligafußball in der Landeshauptstadt - Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Köln - Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor - Einladung zur Pressekonferenz

Düsseldorf (ots)

Am kommenden Sonntag empfängt Fortuna Düsseldorf in der Merkur-Spiel-Arena den Nachbarn aus der Domstadt, den 1. FC Köln. Diese Begegnung wird als Risikospiel eingestuft und stellt an alle Beteiligten besondere Herausforderungen. In einem Pressegespräch informieren morgen um 11 Uhr Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler, der Leiter des Polizeieinsatzes Dietmar Henning und Fortuna-Vorstandsmitglied Sven Mühlenbeck die Medien über die Besonderheiten des Derbys und die gemeinsamen Vorbereitungen.

Ort: Polizeipräsidium Düsseldorf, Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf, Raum 182

Zeit: Donnerstag, 31. Oktober 2019,11 Uhr

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell