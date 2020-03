Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bargeld aus Wohnung gestohlen

Schwelm (ots)

Am Dienstag bemerkten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses bei ihrer Rückkehr, dass die Wohnungstür lediglich angelehnt war. Als sie die Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße betraten, stellten sie fest, dass in der Küche die Schränke durchsucht wurden und Bargeld entwendet wurde. Unbekannte hatten sich im Verlauf des Nachmittags Zugang zu der Wohnung verschafft. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden, wie die Täter die Wohnung betraten, ist bisher nicht geklärt.

