Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen in Halden unterwegs

Hagen (ots)

Am Freitag, 03.07.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 07.30 Uhr ein Auto auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den PKW an der Taunusstraße an. Der 21-Jährige wirkte sichtlich nervös und zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

