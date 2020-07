Polizei Hagen

POL-HA: 36-Jähriger begeht Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Donnerstag (02.07.2020) verständigte ein Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in der Mittelstraße die Polizei, nachdem er Zeuge eines Ladendiebstahls wurde. Ein 36-Jähriger nahm gegen 13:45 Uhr einen Bluetooth-Audio-Reciever aus dem Regal bewegte sich anschließend mit der Ware im Verkaufsraum. In einem weniger frequentierten Bereich nahm der Kunde das Gerät anschließend aus der Verpackung und steckte es ein. Das Diebesgut hat einen Warenwert in Höhe von rund 17 Euro. Der Hagener erhält eine Anzeige.(ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell