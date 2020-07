Polizei Hagen

POL-HA: 44-Jähriger ohne Fahrerlaubnis angehalten

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 01. Juli, führte die Polizei eine Verkehrsüberwachung am Emilienplatz durch. Um 20 Uhr bog ein VW aus der Heinitzstraße kommend nach rechts zum Emilienplatz ab, um anschließend sofort über die durchgezogene Linie nach links zum Märkischen Ring zu fahren. Die Beamten hielten den 44-jährigen Fahrer des Autos für eine Kontrolle an. Der Mann hatte jedoch keine Ausweisdokumente bei sich. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Hagener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er erhält zudem eine Anzeige.

