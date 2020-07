Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter 65-Jähriger nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 01. Juli, ereignete sich auf der Leimstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er im weiteren Verlauf auf einen Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den Ford eines 63-jährigen Hageners geschoben. Der 65-jährige Opel-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell